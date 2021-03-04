شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الصحة توفير لقاح فيروس كورونا في الوادي الجديد، اليوم الخميس، وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور أحمد محروس إنه تم تخصيص المركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة لاستقبال مواطني مدينتي «باريس والخارجة» الراغبين في تلقي لقاح كورونا، كما تم تخصيص المركز الطبي بمدينة الداخلة لاستقبال المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا من أهالي مدن «الفرافرة وبلاط وموط».

وأشار محروس، إلى أن عمليات التسجيل تتم عن طريق الموقع الإليكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة وأن الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة من مختلف الشرائح العمرية وكبار السن وللعاملين بقطاع الصحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن تلقي اللقاح لمن هم فوق سن 18 عامًا، وأن من لا يتمكن من الدخول على الرابط الإليكتروني للتسجيل عليه التوجه لأقرب مستشفى صحي بدائرة المحافظه حيث صدرت توجيهات لمديري المستشفيات بتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح.