شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو مصر والأردن والعراق يبحثون دعم شركة الجسر العربى لخدمة التجارة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت بالقاهرة أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة بحضور مسئولى مصر والأردن والعراق لاستعراض نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات والآليات التى تم اتخاذها لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة وإمكانية فتح أسواق جديدة وإمكانية استغلال الفائض من عدد الوحدات عن طريق تأجيرها، وذلك بعد تقديم دراسة للعائد الاقتصادى لذلك.

وأكد ممثل مصر على عمق العلاقات الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية فى مصر دائما ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجارى بين مصر والأردن والعراق وبين مصر وكافة الدول العربية، مشيرا إلى أن الشركة تمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين الدول العربية فى مجال النقل، مشيدا بدورها فى تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية، مؤكداً أهمية التطوير المستمر للشركة، وفتح خطوط وأسواق ملاحية جديدة لها لتعظيم مصادر الدخل وزيادة مواردها وتنفيذ خطة إعادة تقييم الخدمات من فترة لأخرى للارتقاء والتحديث المستمر لها بما يليق بمكانتها فى المجال الملاحى، وبما يساهم فى ضمان نجاح الشركة التى تشكل رابط متين بين الدول الثلاثة.

وأشاد المهندس مروان خياط وزير النقل الأردنى بالدورى المصرى الكبير فى العمل العربى المشترك والجهود المصرية لرعاية شركة الجسر العربي التي تساهم في مد جسور التعاون بين الدول الثلاث، مؤكدا على أهمية الشركة كونها البوابة التجارية التي تربط آسيا العربية بأفريقيا العربية، ولها دور كبير في الحركة التجارية بين هذه الدول، حيث إن هذه البوابة التجارية تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الثلاثة.

وقدم ممثل العراق الشكر للأردن ومصر لجهودهم الكبيرة فى دعم الشركة وتقديمهم لكافة التسهيلات للمحافظة على استمرارية الشركة فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التى تمر بها الشركة، وقدم الشكر للإدارة لتنفيذية على جهودها المبذولة والإجراءات التى اتخذتها لتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا على نتائج وأعمال لشركة.