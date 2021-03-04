شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تستضيف المؤتمر الطبى الثالث لأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم الخميس، وعلى مدار يومين فعاليات المؤتمر السنوى الثالث لقسم القلب بمستشفى الهلال بسوهاج، بمركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بجزيرة قرمان- محافظه سوهاج، حيث قام بتنظيم المؤتمر فرع هيئة التأمين الصحي بسوهاج، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين فى مجال أمراض القلب من مختلف الجامعات المصرية والقطاعات الطبية.

يناقش المؤتمر، عدة محاور هامة منها الجديد فى أمراض القلب والقسطرة العلاجية، وكذلك الإرشادات الطبية العالمية، طبقاً للتوصيات الأخيرة لجمعية القلب الأوروبية، ويعرض المؤتمر كذلك مجموعه من حالات القلب المعقدة.

وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، افتتح فعاليات المؤتمر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة مى علام، رئيس مراكز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد حسن ياسين، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بسوهاج، والدكتور محمود جلال، مدير مركز تنميه جنوب الصعيد بسوهاج.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى بيان صادر عن الاكاديمية، أن استضافة هذا المؤتمر تأتي تماشياً مع سياسات وتوجهات القيادة السياسية بدعم ودفع منظومة العمل في القطاع الطبي خاصة خلال الفترة الحالية الحرجة من تداعيات جائحه كورونا، ويأتي ذلك من ضمن عده آليات تتبناها الأكاديمية في الاهتمام بالمجال الطبي.

واستكمالاً لدعم الأكاديمية لمنظومه البحث العلمي والابتكار في المجال الطبي فلقد اشتمل آخر نداء للأكاديمية على مكون تصنيع الأجهزة العلمية والطبية مما يضمن تعميق التصنيع المحلى في المجال الطبي وكذلك المنافسة في الأسواق العالمية.

كما أكدت الدكتورة مي علام، المشرف علي الدور الرائد لمراكز التنمية الإقليمية الممثل لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأقاليم مصر، حيث تعد المراكز الإقليمية الأذرع التنفيذية للأكاديمية في تنفيذ مشروعاتها القومية التكنولوجية التى توجه لحل المشكلات الملحة بالأقاليم، وكذلك النهوض بالصناعات التراثية، وتغذية بيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بربوع مصر المختلفة.