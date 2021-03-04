شكرا لقرائتكم خبر عن حاله الطقس اليوم .. أمطار وشبورة فى خريطة الظواهر الجوية خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاله الطقس اليومكشفت هيئة الأرصاد الجوية، إلى جانبة حاله الطقس اليوم ، جميع الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 4 مارس 2021 إلى الثلاثاء 9 مارس 2021، حيث يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ).

وفيما يلى ينشر الخليج 365، خريطة الظواهر الجوية المتوقعة بكافة أنحاء الجمهورية خلال ال 48 ساعة المقبلة ، كما يلى :





أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا )

اليوم الخميس 4 مارس

أمطار خفيفة على مناطق من ( مطروح - الاسكندرية - رشيد ) على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ).

نشاط رياح على مناطق من سيناء وجنوب البلاد .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد





- يوم الجمعة 5 مارس : شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يذكر أنه اعتبارا من السبت 6 مارس 2021 إلى الثلاثاء 9 مارس 2021 ستشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .