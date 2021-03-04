شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة بالمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس وحضور 125 أسقفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، انعقاد الجلسة العامة فى المجمع المقدس، بمركز اللوجوس فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وقد ترأس الجلسة قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد أن أتمت اللجان الرئيسية والفرعية اجتماعاتها على مدار ثلاثة أيام بدءًا من الاثنين الماضي، وخرجت توصيات سيجرى عرضها اليوم على الجلسة العامة.

ووصل صباح اليوم الخميس، قرابة 125 أسقفا ومطرانا فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون لحضور الجلسة العامة للمجمع المقدس، المقرر عقدها بمركز اللوجوس فى الدير، وذلك بعد أن اعتذر 3 أساقفة عن عدم الحضور وهما الأنبا أنتوتنى أسقف أيرلندا والأنبا مينا أسقف كندا، والأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار بسبب ظروف صحية.

وتضم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا حتى شهر فبراير 2021، 128 أسقفا عاما وأساقفة إيبارشيات ومطارنة، وقد استلم البابا تواضروس الثانى الكنيسة خلفا للراحل البابا شنودة الثالث وبها 82 أسقفا فقط، ليقرر إعادة ترتيب البيت الكنسى والدولاب الإدراى وتقسيم الإيبارشيات لسهولة الخدمة فزاد فى عهده عدد الأساقفة وقام برسامة "سيامة" 46 أسقفا جديدا وجّلس 19 آخرين على الإيبارشيات المختلفة خاصة ما جرى إنشاؤه حديثا، وهذا العام 2021 وخلال شهر مارس سيقوم برسامة 7 أساقفة وتجليس اثنين آخرين، وبذلك يرتفع أعداد الأساقفة الذين رسمهم البابا إلى 53 أسقفا، وعدد المجلسين 21 أسقفا، ويرتفع أعداد أعضاء المجمع المقدس إلى 135 أسقفا.

وخلال الاجتماعات التى تمت على مدار ثلاثة أيام، أوصت لجنة الإيبارشيات فى المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتدشين لجنة عليا للمكرسات، على أن يشكل البابا تواضروس الثانى لجنة فرعية منبثقة لبحث أى مشكلات تواجههن فى أى إيبارشية، وكذلك أوصت بالاهتمام بالآباء الكهنة وتوفير العلاج وأماكن الإقامة وكذلك منع دفن الكهنة بالكنائس بعدما تقدم عدد من الأساقفة بذلك، حيث يوجد بعض الكهنة المتوفيين يجرى دفنهم بالكنائس الأمر الذى لاقى رفضا كنسيا.

والمكرسة هى عذراء متفرغة للخدمة يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما، أو أرملة غير حديثة الترمل (خمس سنوات على الأقل) لا يقل سنها عن خمسين عامًا، وغير مرتبطة بواجبات عائلية، ويتم تكريس المكرسة فى إحدى درجات الشماسية الخاصة بالمرأة، وليس لها درجة كهنوتية، وتقوم بخدمة قطاع المرأة والأطفال فى الكنيسة، إلى جوار بعض الأنشطة العامة مثل المشغل بفروعه المتنوعة والمطبعة والترجمة وطبع وتوزيع شرائط التسجيل بكافة أنواعها.