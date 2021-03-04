بدء الجلسة العامة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة في المجمع المقدس، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويترأس الجلسة قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد أن أتمت اللجان الرئيسية والفرعية اجتماعاتها على مدار ثلاثة أيام بدءًا من الاثنين الماضي، وخرجت توصيات سيجرى عرضها اليوم على الجلسة العامة.

ووصل صباح اليوم الخميس، قرابة 125 أسقفا ومطرانا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لدير الأنبا بيشوى في وادي النطرون لحضور الجلسة العامة للمجمع المقدس، وذلك بعد أن اعتذر 3 أساقفة عن عدم الحضور وهما الأنبا أنتوتني أسقف أيرلندا والأنبا مينا أسقف كندا، والأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار بسبب ظروف صحية.

وخلال الاجتماعات التي تمت على مدار ثلاثة أيام، أوصت لجنة الإيبارشيات في المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتدشين لجنة عليا للمكرسات، على أن يشكل البابا تواضروس الثاني لجنة فرعية منبثقة لبحث أي مشكلات تواجههم في أي إيبارشية، وكذلك أوصت بالاهتمام بالآباء الكهنة وتوفير العلاج وأماكن الإقامة وكذلك منع دفن الكهنة بالكنائس بعدما تقدم عدد من الأساقفة بذلك، حيث يوجد بعض الكهنة المتوفين يجرى دفنهم بالكنائس الأمر الذي لاقى رفضا كنسيا.