"قومي المرأة" يشيد بإصدار الرقابة المالية كتابها الدوري حول "التحرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بإصدار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2021؛ لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تبني الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، والذي يشمل التحرش الجنسي والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن الرقابة المالية ستكون مثالا يحتذى به في تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحماية من كافة أشكال العنف وحماية حقوق المرأة وتمكينها وخلق بيئة عمل مناسبة تستطيع أن تبدع المرأة خلالها.

يذكر أن الكتاب الذي أعدته الهيئة تم تنفيذه بالتعاون مع كل من المجلس القومي للمرأة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، وجاء للتأكيد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المواطنين والمواطنات.