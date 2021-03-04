"السكة الحديد": تعديل تركيب قطاري "القاهرة - سوهاج" والعكس بعربات روسي جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تقرر اعتبارًا من بعد غدٍ السبت تعديل تركيب القطارين أرقام 776 و777 (القاهرة - سوهاج) والعكس ليضمان عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلًا من عربات الدرجة الثانية العادية.

وأوضح رسلان، في بيان لهيئة السكة الحديد، أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الهيئة الدائم على توفير كافة سبل الراحة لجمهور المسافرين، خاصة مع وصول 260 عربة روسي جديدة ضمن صفقة 1300 عربة التي تعاقدت الهيئة عليها مع التحالف المجرى الروسي ممثلا في شركة "ترانسماش هولدنج".

وأشار رئيس الهيئة إلى أن كل قطار يتكون من 12 عربة، وينطلق القطار رقم 776 من محطة القاهرة الساعة 4:30 صباحًا ليصل سوهاج الساعة 1:10 ظهرًا، في حين يقوم القطار رقم 777 من محطة سوهاج الساعة 4 عصرًا ليصل القاهرة في الساعة 1:10 صباح اليوم التالي.​