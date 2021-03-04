شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التضامن تفتتح دار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات ببني سويف اليوم (تفاصيل الزيارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد عام من زيارة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لمحافظة بنى سويف في 2 مارس من عام 2020، تزور «القباج» محافظة بنى سويف، صباح الخميس، حيث تلتقي الدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف في ديوان عام المحافظة في بداية الزيارة، ومن المقرر أن تفتتح المرحلة الأولي لدار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات ببني سويف.

وستشهد الزيارة وضع حجر الاساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بمحافظة بني سويف والذي يقام على مساحة ٣٥٠٠ متر، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والاطفال بلامأوي، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الاغراض.

كما ستطلق نيفين القباج قافلة كساء وغذاء لاسر بلا مأوي مقدمة من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ومؤسسة الحياة من مقر مجمع الدفاع الاجتماعي ببني سويف للاطفال والكبار بلا مأوي، حيث تضم القافلة ٤٠٠ كيلو لحوم، و٢٠٠ كرتونة تموينية،و٢٠٠ بطانية، و٢٠٠ عباءة فاخرة،و٢٠٠ قطعة ملابس أطفال، حيث سيتم توزيعهم على أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعي،ودار الرعاية الاجتماعية ببني سويف، وكبار بلا مأوي رجال وسيدات.

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بتسليم ١٦ دراجة بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم مؤسسة مستقبل الأمين، بالاضافة إلى تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة من جمعية الشابات المسلمات، لافتتاح مقر هو الاول في الصعيد «فتيات بلا ماوى في شرق النيل بمحافظة بنى سويف وبعدها وضع حجر اساس لمؤسسة الامين في قرية الحمرايا التابة لمركز بنى سويف على مساحة اكثر من 3الاف متر يضم مؤسسة ايتام وحضانة ودارا للمسنيين كما تقوم الوزيرة بزيارة إلى مجمع الدفاع الاجتماعى لتسليم الموتسيكلات للمعاقين ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات التي تتبناها الوزارة بالشراكة مع المجتمع المدنى، لتوفير الرعاية اللائقة بأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية ،في اطار خطة الدولة لاتاحة كافة السبل للتمكين الاقتصادي،والارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدم لهم ،

كانت وزيرة التضامن الاجتماعى افتتحت في زيارتها الاولى عددا من المشروعات الاجتماعية برفقة الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف كان من اهمها دار فاقدي الرعاية والتى تضم عنبرين بطاقة ٥٠ سرير وغرفة عزل وعيادة ومطبخ وتقام المباني على مساحة ألف متر.