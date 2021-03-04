شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. رئيس جامعة المنيا يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث علي التوالي، قام الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا بجولة تفقدية لمتابعة انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة بلجان امتحانات عدد من الكليات، وذلك للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ دخول الطلاب من البوابات الرئيسية وحتى مغادرتهم الحرم الجامعي فور انتهاء امتحاناتهم، وتواجد الأطقم الطبية، والالتزام بالحفاظ على التباعد بين الطلاب ومواصلة الجهود بأعمال التعقيم والتطهير، لضمان توفير بيئة جامعية آمنة للطلاب والمراقبين والملاحظين، علي مدار ساعات الامتحانات وفتراتها.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ووكلائها، ومدير الأمن الإداري، ومدير إدارة الخدمات الطبية.

كما شهدت بوابات الجامعية الرئيسية، إجراءات احترازية مشددة لتعقيم الطلاب قبل الدخول للحرم الجامعي وتوفير ممرات لتسهيل دخول الطلاب وتأمينهم. ووجه رئيس الجامعة إلى المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالكليات من قبل لجان إدارة الأزمات لمنع أي مخالفات والتعامل معها ولحل المشكلات وتذليل أية عقبات.