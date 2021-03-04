شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يهنئ أسوان باختيارها ضمن أفضل 30 مدينة بالعالم في الإبتكار الحضري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التهنئة للواء أشرف عطية محافظ أسوان، ولمواطني المحافظة، بمناسبة فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للإبتكار الحضري، من بين ٢٧٣ مدينة على مستوى العالم.

وأعرب الوزير، في تصريحات صحفية الخميس، عن سعادته البالغة لهذا التكريم، لافتا إلى إختيار أسوان ضمن أفضل ٣٠ مدينة على مستوى العالم، وأنه سيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.

من ناحيته، أكد محافظ أسوان أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين ٢٧٣ مدينة تنتمى لـ٦٠ دولة منهم ١٧٥ مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية، ليتم بعد ذلك أختيار أفضل ٣٠ مبادرة تعزز الأبتكار الحضري.

الجدير بالذكر بأن جائزة قوانغتشو أنطلقت منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التي أتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب تعزيز الأزدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.

اختيار مدينة أسوان ضمن أفضل ٣٠ مدينة حول العالم