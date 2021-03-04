شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يُصدر قرارًا بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية منع تآكل الوعاء الضريبي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦، والتي وقعتها مصر بتاريخ ٧ يونيو ٢٠١٧، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.