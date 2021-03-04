شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تراجع الخدمات والإجراءات الاحترازية وسلامة الطعام بالمدن الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، جوله بالمدن الجامعية بكفر سعد، للاطمئنان على مستوي الخدمات التي تقدم للطلاب، وتوفير الجو الملائم للمذاكرة، تزامنا مع انطلاق إمتحانات الفصل الدراسي الأول، رافقه خلالها الدكتور سيد عبدالونيس المشرف على المدينه الجامعية بشبرا، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن.

شملت الجولة، لمطابخ والمطاعم ومخازن الأغذية والاستراحات وغرف الإقامة للطلاب وملاعب الأنشطة الطلابية وورشه تدوير المخلفات والحدائق، واستمع إلى بعض الطلاب، واطمئن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهم، وصلاحية المواد الغذائية المقدمة لهم، بالإضافة إلى التأكد من مستوى النظافة، وتجهيز الغرف بجميع الإحتياجات اللازمة للطلاب.

كما تفقد«سوسة»، العيادة الطبية بالمدن، حيث يتواجد الأطباء والتمريض بصفة مستمرة تحسبا لأي ظروف طارئة، بالإضافة إلى تواجد كافة الأدوية اللازمة لإسعاف الطلاب، مؤكدا على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.

جولة الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بالمدن الجامعية

جولة الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بالمدن الجامعية

جولة الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بالمدن الجامعية

جولة الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بالمدن الجامعية

جولة الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بالمدن الجامعية