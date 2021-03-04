شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد : تعديل تركيب قطاري 776 و777 القاهرة- سوهاج بعربات روسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تقرر إعتباراً من يوم السبت 6/3/2021 تعديل تركيب القطارين أرقام 776/777 القاهرة/ سوهاج والعكس بعربات ذات تهوية ديناميكية «روسي» بدلاً من عربات الدرجة الثانية العادية، في ظل وصول عدد 260 عربة روسى جديدة ضمن صفقة 1300 عربة التي تعاقدت الهيئة عليها مع التحالف المجرى الروسى ممثلة في شركة (ترانس ماش هولدنج).

وأوضح رئيس الهيئة أن كل قطار يتكون من 12 عربة، حيث يغادر القطار رقم 776 محطة القاهرة الساعة 4.30 صباحاً ليصل سوهاج الساعة 1.10 ظهراً، في حين يقوم القطار رقم 777 من محطة سوهاج الساعة 4.00 عصراً يصل القاهرة الساعة 1.10 صباح اليوم التالى.