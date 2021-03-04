شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثاني الثانوي بالوادى الجديد يواصلون أداء الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف طلاب الصف الثانى الثانوى في الوادى الجديد ،اليوم،اداء الإمتحانات امام 27 لجنة وسط إجراءات إحترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد أنه نحو 1676 طالب وطالبة لآداء الإمتحانات ،حيث تشمل امتحانات (الفترة الأولى) بمادة اللغة الأجنبية الثانية المجموعتين الأدبية والعلمية فيما يؤدى طلاب المجموعة الأدبية إمتحان مادة علم النفس والاجتماع في (الفترة الثانية).

وأكد التزام الجميع بضوابط الإمتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أي عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة إستئناف إمتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى بالتعليم الفنى التجارى والصناعى والزراعي.

- صورة أرشيفية

وأشار إلى انه تقدم لآداء الإمتحانات نحو ٢٤٢٨ طالب وطالبة، أمام ١٣ لجنة موزعة بالإدارات التعليمية الخمس، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل جميع اللجان من أعمال تطهير وتعقيم وإرتداء الجميع للكمامة فضلا عن التباعد والمسافات.

وفى سياق آخر يواصل طلاب مدارس التربية الخاصة، آداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول كما يؤدى اليوم الخميس، الإمتحانات، طلاب الصف الثانى الاعدادى وطلاب الصف الثانى الثانوى للصم وضعاف السمع، والصف الثانى الثانوى لطلاب الدمج ،وسط إجراءات إحترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا.