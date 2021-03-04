شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد الأساقفة والمطارنة على وادي النطرون لحضور الجلسة العامة للمجمع المقدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الاباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، التوافد على مركز لوجوس البابوى فى دير الانبا بيشوى فى وادى النطرون، اليوم الخميس، لحضور اجتماع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية الجديد، إن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، يرأس اجتماع الجلسة العامة للمجمع المقدس في ختام جلسات المجمع والتي تعرف بالجلسة العامة.

وأوضح القمص موسى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه من المتوقع حضور حوالى 100 أسقف عام من مصر وبلاد المهجر في الجلسة العامة، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية والضوابط المشددة المتزامنة مع فيروس كورونا المستجد حالت دون حضور بعض أساقفة الكنيسة في بلاد المهجر.

وأشار إلى أن الجلسة العامة، اليوم الخميس، سيتم خلالها استعراض ما نتج من توصيات ومناقشات كل لجنة من اللجان الفرعية، حتى يتم مناقشتها بحضور أعضاء المجمع المقدس وبناء عليه يتم إصدار توصيات وقرارات عامة واجبة التطبيق والأخذ بها.

وأضاف المتحدث الرسمى للكنيسة، أنه سيتم الأحد المقبل رسامة 7 أساقفة جدد وتجليس اثنان وذلك لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الاسقفية، مشيراً إلى أنه سيتم تجليس الأنبا مكاريوس على إيبارشية المنيا وتوابعها، والأنبا ساويرس على ديرى الانبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة، فيما يتم رسامة أساقفة الإيبارشيات وعددهم 3، هم الراهب القمص اغابيوس الأنبا بيشوى رئيساً لدير الأنبا بيشوى في وادى النطرون، والقمص الراهب ثاؤفيلس المحرقى اسقفاً لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، والقمص الراهب سيرابيون السريانى أسقفا على إيبارشية شرق المنيا.

وأوضح أنه سيتم رسامة أساقفة عموم جدد هم الراهب القمص أخنوح الأنبا بيشوى أسقفا عاما على كنائس افريقيا، والراهب القس سيداروس الصموئيلى اسقفا على عزب النخل، والراهب القمص زوسيما المحرقى أسقفا عاماً على كنائس أمريكا، والراهب القس ماتيروس أفامينا أسقفا عاما على كنائس المطرية وعين شمس.