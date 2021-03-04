شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 3 مراكز بالإسكندرية لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الشؤون الصحية في الاسكندرية، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح سينو فارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، وحددت المديرية 3 مقرات لإعطاء المصل وهى العطارين (مقر المركز الافريقى لخدمات صحة المرأة)، ومينا البصل (مقر وحدة طب اسرة المفروزة)، والمنتزة (مقر وحدة طب أسرة العمراوي).

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إنه تقرر ربط 288 شخص على كل مركز لتلقى المصل يومياً، وذلك بدءا من اليوم الثانى للتطعيم على أن يكون اليوم الأول مقتصر على تطعيم 100 شخص فقط بكل مركز من المراكز الثلاثة.

وأوضح «السقعان»، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تخصيص فرقتين طبيتين بكل مركز، لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرا إلى أن التطعيم مستمر من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا في جميع ايام الاسبوع، بما فيها يومي الخميس والجمعة، لافتا إلى أنه يجري تطعيم المسجلين على برنامج وزارة الصحة لراغبى الحصول على اللقاح.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تجهيز دور كامل بالمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة ليكون واحد من ثلاث مقرات لبرنامج اللقاح ضد فيروس كورونا بالإسكندرية، حيث يبدأ اليوم الخميس صرف الجرعة الأولى من التطعيم للمواطنين بعد تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة الصحة والسكان للبرنامج.

وأشار إلى أنه من المتوقع ان يستقبل المقر نحو 100 شخص يوميا لإعطائهم المصل الصينى.

وفى شأن متصل، قال وكيل الوزارة أن الأطقم الطبية في المستشفيات المخصصة لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا، حصلت على التطعيم بنسبة 100% من الأسماء المسجلة رسمياً، فيما بدأت الأطقم الطبية في المستشفيات العامة الغير مسجلة ضمن منظومة عزل كورونا في الحصول على اللقاح.

"صحة الاسكندرية": تخصيص 3 مراكز لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد "كورونا" (تعرف عليها)

"صحة الاسكندرية": تخصيص 3 مراكز لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد "كورونا" (تعرف عليها)

"صحة الاسكندرية": تخصيص 3 مراكز لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد "كورونا" (تعرف عليها)

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