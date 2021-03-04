شكرا لقرائتكم خبر عن اطمأن على الإجراءات الاحترازية.. نائب جامعة بنها يتفقد الامتحانات بفرع العبور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، الخميس، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، بفرع العبور، رافقه خلالها الدكتور كريم الدش، المدير الأكاديمي للفرع، والدكتور حازم عليوة، نائب المدير لشؤون البرامج.

شملت الجولة قاعات الامتحانات، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب، وتعقيم وتطهير وتهوية القاعات.

وقال نائب رئيس الجامعة إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

وأشاد خلال جولته بإدارة مقر الجامعة بالعبور، وتجهيزات الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

يذكر أن الدراسة بدأت في 3 برامج بفرع جامعة بنها بالعبور العام الماضي، وهي برنامج التقنية الحيوية الزراعية «البيوتكنولوجي» بكلية الزراعة، وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وبرنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.

نائب جامعة بنها يتفقد الإمتحانات بفرع العبور

نائب جامعة بنها يتفقد الإمتحانات بفرع العبور

نائب جامعة بنها يتفقد الإمتحانات بفرع العبور

نائب جامعة بنها يتفقد الإمتحانات بفرع العبور