شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثاني الإعدادي يؤدون الامتحان المجمع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الخميس، سير امتحانات الصف الثاني الإعدادي للوقوف على مدي الانضباط والنظام داخل اللجان، والتأكد من عدم خروج الامتحان عن المقرر الدراسي، لافتا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة توفير الجو الملائم للطلاب وحسن معاملتهم، فضلاً عن التشديد على الانضباط أثناء سير الامتحانات، موجها بإنهاء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات أول بأول طبقا للتعليمات.

وأوضح وكيل أول الوزارة، أنه تم التشديد على مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، لافتا إلى أنه تم غسيل وتعقيم وتطهير جميع المدارس، خاصة الفصول الدراسية ودورات المياه والمكاتب الإدارية والأثاث، والتأكد من توافر مواد التطهير وجهاز قياس الحرارة حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية منعقدة على مدار ٢٤ ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة كل ما يطرأ من أحداث وإزالة كافة المعوقات أثناء سير الامتحانات>