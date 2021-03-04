شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء التطعيم بلقاح كورونا لكبار السن بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا للمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا مجانا، بدءا من اليوم الخميس، بوحدة الأحياء الصحية بمدينة الغردقة.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان له، أنه سيتم بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى في أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وذلك من الساعة 3 مساء حتى الساعة 9 مساء بمركز لقاح كورونا بالوحدة الصحية بالأحياء.

كما أشار إلى أنه سيتم البدء بتطعيم المواطنين ممن قاموا بتسجيل رغبتهم في تلقى اللقاح على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا من كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام ونقص المناعة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات

القلب المفتوح وقساطر القلب، وذلك سيتم تحديده تلقائيا بناء على ما يتم إدخاله بواسطة المواطنين المسجلين على الموقع.

وناشد المواطنين بضرورة حجز لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) والتسجيل في الموقع الإلكتروني.

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