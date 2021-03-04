شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 19620 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لمحدودى الدخل بالإعلان العاشر بـ5 مدن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مي عبدالحميد: زيادة عدد المتقدمين عن الوحدات يعكس الثقة بمشروع الإسكان الاجتماعي والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين معيشة المواطنين
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن عدد المتقدمين بالإعلان العاشر بمدن (السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة) والمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر بمدينة 6 أكتوبر بلغ نحو 97040، مضيفةً أن زيادة الطلب من المواطنين في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، يعكس ثقتهم في المشروع، وكذا الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين معيشة المواطنين من محدودي الدخل.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن الأولوية في الحصول على الوحدات بالإعلان العاشر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي طبقاً للترتيب التالى،) المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً، طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأوضح المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بيان عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بالإعلان العاشر كالتالي، بمدينة العاشر من رمضان 25348 مواطن، و43827 بمدينة بدر، و12646 محولين من الإعلان التاسع بشروط العاشر بمدينة 6 أكتوبر، و6570 بمدينة الغردقة، و 8649 بمدينة السادات.