شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام لجان الامتحان المجمع لطلاب الثانى الإعدادى فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الصف الثانى الإعدادى، أداء امتحان المجمع متعدد التخصصات فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات، حيث بدأت لجنة الامتحان فى التاسعة صباحا وحتى 11 صباحا، وشددت المدارس على عدم اصطحاب الطلاب للتليفونات المحمولة أو استخدامها فى الغش أو حيازتها، وإلا سيتعرض الطالب لمشكلة قانونية.

ويجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة لمدة ساعتين، كما يتضمن الامتحان 35 سؤالا فى جميع المواد الدراسية، وشهدت المدارس تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث ألزمت الطلاب بارتداء الكمامة والتباعد، إضافة إلى تعقيم اللجان والفصول والمقاعد.

كن قد أدى مليون و834 ألف و312 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي، أمس الأربعاء الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد، ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.