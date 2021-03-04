شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة إنتاج التقاوى يتابع جودة "البذور" فى شرق العوينات والوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى محافظة الوادى الجديد لتفقد محطة إعداد التقاوى بمدينة الخارجة والوقوف على أهم المعوقات هناك.

وتم تشكيل لجنة لتقديم دراسة كاملة لخط الإنتاج لزيادة القدرة التشغيلية وعمل صيانة كاملة لوحدة التشغيل المتنقلة، والاتفاق على إنشاء مظلات تخزين نظرا زيادة مساحات التعاقدات وزيادة الكميات المستلمة لكافة المحاصيل.

وتوجه إلى مدينة الداخلة حيث تم استلام مساحة 400 متر للإدارتين لإنشاء مبنى إدارى واستراحة ومخازن ومنفذ بيع لزيادة المساحات الخضراء المنزرعة بتقاوى معتمدة من وزارة الزراعة وبسعر مخفض.

‏كما توجه إلى شرق العوينات لمتابعة تجهيز وإعداد التقاوى والعمل على فتح منفذ بيع لنشر التقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف البيئية المتباينة.

يأتى ذلك ‏فى ظل توجيهات الحكومة بالمتابعة الدقيقة و الوقوف على اخر المستجدات و تقديم كافة الدعم الفنى للشركات والمزارعين فيما يخص حقول إكثار تقاوى المحاصيل المختلفة والعمل على إيجاد حلول فورية لأى معوق فى سبيل الحصول على تقاوى ذو جودة ونقاوة عالية بحقول إكثار تقاوى المحاصيل الشتوية التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، وأيضا فتح آفاق جديدة لنشر الهجن والأصناف للمحاصيل الصيفية، وخاصة الفول السودانى والذرة الشامية بشرق العوينات.