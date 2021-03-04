شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعترف بدير "يوحنا يحنس القصير".. وهذه قصته بالصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصلت لجنة الرهبنة والأديرة في المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالاعتراف رسميا بدير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير على الطريق الصحراوي بالعلمين، سوف يتم الإعلان رسميا عن ذلك اليوم عقب انتهاء الجلسة العامة للمجمع المقدس، بحسب ما أعلن الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان وعضو اللجنة على هامش الاجتماع.

ويقع الدير الذي يشرف عليه الأنبا دوماديوس، أسقف إيبارشية السادس من أكتوبر وأوسيم وتوابعها، في طريق العلمين بالقرب من النوبارية في محافظة البحيرة، وكان الدير فى عهد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث مزرعة تابعة للبطريركية باسم "مزرعة السلام"، وبعد أن تولى قداسة البابا تواضروس الثانى مهام البطريركية قام بتحويل المكان إلى دير، وأطلق علية أسم القديس الأنبا يحنس القصير، وفيما بعد أصبح باسم "دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير"، وبدأ بتطبيق الحياة الرهبانية فى الدير وذلك منذ عام 2015.

يوجد بالدير كنيسة على أسم القديس الأنبا يحنس القصير، وأخرى على أسم القديس الأنبا متاؤس الفاخورى تحتوى على رفات القديس الأنبا متاؤس الفاخورى، وشهداء أنصنا، وشهداء الفيوم، والشهيد القديس يوحنا الجوهرى، والشهيد صليب الجديد، والشهيد مارجرجس الرومانى، والقديس مار قلتة الطبيب، والقديس تكلاهيمانوت الحبشى.

وأمين الدير الحالي هو القس الراهب يوئيل السريانى، ويوجد بالدير حوالى 50 راهبا، أغلبهم من دير القديس الأنبا مكاريوس السكندرى بوادى الريان - بالفيوم، وقد قرروا أن يخضعوا لقداسة البابا تواضروس الثانى، ويكونوا تحت إشرافه ورعايته، لأن الحياة فى دير وادى الريان صعبة جدا.



البابا تواضروس مع رهبان الدير



دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير



دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير



دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير



دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير



دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير (2)



دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير



دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير



دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير



دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير



دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير



دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير



دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير