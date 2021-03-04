شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين جديدين لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من بينها اعتبار مشروع إنشاء كوبرى القناطر الخيرية المعدنى الجديد على النيل بخط السكة الحديد (قليوب-منوف-طنطا) بمحافظتى القليوبية والمنوفية من أعمال المنفعة العامة.

كما تضمن قرار باعتبار مشروع تطوير وتوسيع شارع المرج الغربى بمحافظة القاهرة والذى يبدأ من محطة المرج الجديدة مروراً بمحطة المرج وينتهي بالقرب من محطة عزبة النخل من أعمال المنفعة العامة.