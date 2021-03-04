شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية: انتهاء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بتجريع 668 ألفًا و702 طفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، انتهاء أعمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات والتى استمرت لمدة أربعة أيام من ٢/٢٨ وحتى ٣ مارس ٢٠٢١ من خلال ١٧٧٥ فرقة ثابتة وأخرى متحركة بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وفي سياق متصل صرح وكيل وزارة الصحة أن الحملة نجحت في تطعيم ٦٦٨٧٠٢ ألف طفل على مستوى المحافظة بنسبة تغطية 100 % من الأطفال المصريين وغير المصريين بالمحافظة.

على صعيد آخر جاءت إدارة السادات الصحية الأعلى في نسب التغطية بين مراكز المحافظة حيث بلغ عدد الأطفال المطعمين بها ٤٥٠٠٢ بنسبة تغطية ١٠٢،٢٩%.

يذكر أن تلك الحملة تأتى ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.