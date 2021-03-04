شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات للحصول على قرض "مشروعك" المخصص للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من الشباب المقبل على تنفيذ مشروعه الخاص، عن مصادر تمويل وإقراض سواء لبداية مشروعه أو استكماله والتوسع فيه ، ويقدم المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية قروض ميسرة للشباب فى هذا الأمر.

ويمكن لأى شاب الحصول على قرض مشروعك من وزارة التنمية المحلية باتباع الخطوات التالية:1. تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة يتضمن فكرة المشروع 2. تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئية3. يتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب 4. بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك"5. يبدأ البنك فى مراجعة الأوراق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه. 6. يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، فى وقت سابق، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر يناير 2021 فى تنفيذ 1779 مشروعاً بقروض بلغت 333 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 12 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والمتوسطة للإسراع بتحقيق التنمية والحد من مشكلة البطالة.

وبلغ إجمالى المشروعات التى نفذها "مشروعك" حتى الآن 165 ألفاً و779 مشروعاً بقروض 17,7 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات أكثر من مليون فرصة عمل، كما أشار التقرير إلى زيادة قيمة الاقراض خلال العامين الماضيين بنسبة 284% حيث بلغت قيمة الاقراض خلالها 12,8 مليار جنيه، وبلغ متوسط تكلفة فرصة العمل خلالها 12 ألفاً و 352 جنيها وبلغ عدد فرص العمل التى تم توفيرها فى مجال المشروعات المتناهية الصغر خلال نفس الفترة حوالى نصف مليون فرصة عمل، وفى مجال المشروعات الصغيرة أكثر من 100 ألف فرصة عمل.