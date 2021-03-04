شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أهداف رئيسية لمبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل القائمين مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف "حياة كريمة"، العمل لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا، وتحسين ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا، وتطمح المبادرة لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في القرى المستهدفة.





وفيما يلى نوضح 9 أهداف رئيسية لمبادرة حياة كريمة 1. التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. 2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة. 4. توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.5. إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم. 6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.7. الاستثمار في تنمية الانسان المصري. 8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.9. إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.