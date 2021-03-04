شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير الأوقاف بشأن ارتفاع أسعار الورش بمدينة الحرفيين في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اعضاء مجلس النواب بمحافظة البحر الاحمر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، بتخفيض اسعار البيع للمستحقين للورش الحرفية والصناعية والتجارية بمدينة الحرفيين التي اقامتها هيئة الاوقاف بمدينة الغردقة، وذلك بعد رفض المستحقين لهذة الورش لارتفاع اسعار البيع والمغالاة فيها وذلك لاخلاء مدينة الغردقة من الورش الملوثة للبيئة والمقلقة للراحة بشارعي السلام والحجاز وذلك بعد نحو عاميين من الانتهاء من المرحلة الاولي لمدينة الحرفيين.

وتقدم النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب وبالتعاون وتضامن أعضاء مجلس النواب بالبحر الأحمر بطلب احاطة لوزير الأوقاف بشأن مغالاة هيئة الأوقاف المصرية في سعر تملك الورش المخصصة لنقل جميع الورش المتواجدة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين بالغردقة المخصصة لذلك.

فيما نشبت خلافات بين اصحاب الورش الحرفية والصناعية بمدينة الغردقة المستحقين لورش بديلة وبين وزارة الاوقاف بسبب رفضهم الاسعار التي حددتها وزارة الاوقاف لبيع الورش بمدينة الحرفيين الجديدة مطالبين بتخفيض الاسعار حتي تتناسب حالتهم الاقتصادية في ظل ازمة فيروس كورونا وعدم مقدرة أصحاب الورش على دفع تكلفتها.

وتعد مدينة الحرفيين أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية بالغردقة، ومن المقرر نقل جميع الورش الحرفية والصناعية من داخل الكتلة السكنية إلى منطقة الحرفيين، التي تقام بها أول مدينة صناعية، وهي محلات تجارية بديلة للورش.

يذكر أن مدينة الحرفيين تقع على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة وتقام على مساحة ٦٠ فدانا، وتشمل إنشاء ١٢٥٣ وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو ١٣٤ محلا تجاريا، بتكلفة بلغت ٣٥٠ مليون جنيه؛ وتضمنت عدد ١٦ كافتريا مخصص بكل كافتريا جزء خاص بالعائلات كما يوجد عدد ١٦ محل تجاري «سوبر ماركت» لتقديم الخدمات للمنطقة، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري التي قد يحتاجها أهالي المحافظة.