شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. صرف دفعة جديدة من تعويضات أهالي الشيخ زويد بنحو مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمباني، التي أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، في مركز ومدينة الشيخ زويد.

قال طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أن الدفعة الجديدة تضم 13 مواطنًا من الذين أضيرت منازلهم، جراء الحرب على الإرهاب، حيث يتم صرف تعويضات لهم بقيمة 1075357.61 جنيهًا.

وأضاف عابد، أن الصرف اليوم من فروع البنك الأهلي المصري والبريد ببطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف دفعة جديدة للمضارين خلال الأيام المقبلة، بعد ورود الكشوف الخاصة بالصرف من ديوان عام المحافظة.