شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 3019 طالبًا بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة الثانية وعلم النفس بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي عدد 3 آلاف و19 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي العام بشمال سيناء، اليوم الخميس، امتحان نصف العام في مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن طلبة الصف الثاني الثانوي العام يؤدون الامتحانات إلكترونيًا في 29 مدرسة ثانوية على مستوي المحافظة ،عن طريق الجهاز اللوحي «التابلت».

أشار رضوان، إلى تخصيص فريق لتقديم الدعم الفني والرد على الشكاوى التي تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، حيث يضم الفريق عددًا من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.

ولفت رضوان، إلى توقيع الكشف الطبي على الطلاب عن طريق الكواشف الحرارية قبل دخول لجان الامتحان، واتباع الإجراءات الاحترازية ودخول الطلبة إلى لجان الامتحانات بالكمامة الواقية.

أعلن رضوان، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.