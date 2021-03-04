أخبار مصر

أمطار خفيفة على شمال سيناء

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعرض أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الخميس، إلى سقوط أمطار خفيفة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض في درجات الحرارة وموجة من الرياح الباردة.

وكان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرر رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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