شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-3-2021 .. ينخفض عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب في البورصات العالمية خلال الجلسة الأسيوية في صباح الخميس كما حدث أمس، وانعكس الانخفاض في سعر الذهب عالميًا على سعر الذهب اليوم في مصر في الصباح.

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر تزامنًا مع الانخفاض في سعر الذهب عالميًا والذى فقد قراب 200 دولار منذ بداية العام، وكانت أسعار الذهب صباح اليوم كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 863 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم 755 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم في مصر 647 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم 6040 جنيهاً.

انخفضت أسعار الذهب عالميًا للعقود الآجلة خلال الجلسة الأسيوية إلى 1706.10 بانخفاض نحو 0.57%، وانخفض سعر الذهب خلال تعاملات أمس أيضًا صباحًا، ولكن مازال الوقت مبكرًا للحكم على سلوك الأسعارخلال باقي تعاملات اليوم.

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