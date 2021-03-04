شكرا لقرائتكم خبر عن 8970 تلميذًا بالصف الثاني الإعدادي يؤدون الامتحان المجمع في شمال سيناء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي عدد 8 آلاف و970 تلميذًا وتلميذه بالصف الثاني الإعدادي في مدارس محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، امتحان نصف العام المجمع متعدد التخصصات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان لمدة ساعتين، وهو عبارة عن ورقة امتحان واحدة، تضم عددا من أسئلة الاختيار من متعدد، موزعة على المواد الدراسية التي تضاف إلى المجموع.

أشار رضوان إلى توقيع الكشف الطبي على التلاميذ عن طريق الكواشف الحرارية قبل دخول اللجان الامتحانية، وإتباع الإجراءات الاحترازية ودخول الطلبة إلى لجان الامتحانات بالكمامة الواقية.

أشار رضوان إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.