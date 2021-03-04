شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير لجان الامتحانات في مختلف مدارس شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، صباح اليوم، بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والهلال الأحمر المصري، بتطهير لجان الامتحانات في مختلف مدارس المحافظة، بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتوقيع الكشف الطبي على الطلبة عن طريق الكواشف الحرارية على أبواب المدارس، ودخول الطلبة إلى لجان الامتحانات بالكمامة الواقية واستخدام المطهرات للأيدي والأسطح.

أشار رضوان إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية في مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، وحل أي مشكلات طارئة، بجانب التنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.