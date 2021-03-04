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شبورة مائية تغطي مدن شمال سيناء

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غطت الشبورة المائية الكثيفة، صباح اليوم الخميس، عددا من مدن محافظة شمال سيناء، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش والحسنة ونخل بوسط سيناء.

وطالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين من أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

بدورها، أعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض عدد من مناطق المحافظة خاصة وسط سيناء لشبورة مائية وانخفاض في درجات الحرارة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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