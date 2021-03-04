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97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم إجبار الأطفال على التسول

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم إجبار الأطفال على التسول، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم إجبار الأطفال على التسول.

 

وأيد 97% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم إجبار الأطفال على التسول، بينما عارض 3% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم إجبار الأطفال على التسول.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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