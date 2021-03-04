شكرا لقرائتكم خبر عن 97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم إجبار الأطفال على التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم إجبار الأطفال على التسول، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم إجبار الأطفال على التسول.

وأيد 97% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم إجبار الأطفال على التسول، بينما عارض 3% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم إجبار الأطفال على التسول.