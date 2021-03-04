شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات للمزارعين لتفادى إصابة محصول الفول البلدى بحشيشة الهالوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد قطاع الإرشاد الزراعى، عدد من التوصيات الفنية، الواجب على مزارعى محصول الفول البلدى، مراعاتها لتجنب إصابة المحصول بحشيشة الهالوك،ـ وشملت التوصيات الفنية التى أعدها المعمل المركزى لبحوث الحشائش ما يلى:

1- الحرص على زراعة أصناف الفول البلدى التى تتحمل الاصابة بالهالوك مثل جيزة 843 أو مصر 3 وغيرها والموصى بها من قسم بحوث البقوليات - معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

2- الزراعة فى أرض خالية من الإصابة بالهالوك و يفضل الزراعة فى أرض سبق زراعتها أرز أو كتان أو قطن وعدم تكرار زراعة المحاصيل العائلة للهالوك فى نفس الأرض سنويا مثل البسلة.

3- يراعى خدمة الأرض بالحرث العميق مع استخدام أسمدة بلدية خالية من بذور الهالوك.

4-يفضل زراعة الفول البلدى فى الثلث الأخير من نوفمبر فى الأراضى المتوقع إصابتها بالهالوك.

5-إضافة جرعة منشطة من السماد الأزوتى يؤدى إلى تقليل الإصابة بالهالوك.

6-يراعى انتظام الرى مرة كل 3 اسابيع وعدم إطالة فترات الرى لأن ذلك يقلل من الإصابة بالهالوك.

7-فحص الحقول مع تقليع النباتات التى تظهر عليها أعراض ذبول للتأكد من وجود إصابة بالهالوك.

8-فى حالة وجود إصابة بالهالوك يتم الرش بمبيد راوند آب بمعدل 75 سم3 للفدان مع 120 لتر ماء برشاشة ظهرية ذو ست بشابير بأرتفاع 30 سم من سطح الفول ويكون ذلك بعد تزهير الفول بأسبوعين ويكرر الرش مرة ثانية بعد 3 أسابيع من الرشة الأولي.

10- يراعى تقليع شماريخ الهالوك بمجرد ظهورها فوق سطح التربة وحرقها قبل تكوين بذور وذلك عادة خلال شهرى فبراير ومارس بهدف تقليل أضرارها وتلويث التربة ببذور الهالوك.