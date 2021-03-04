كورونا في 24 ساعة| 44 وفاة وانطلاق حملة التلقيح.. وتحذير مهم من "الصحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 142155 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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هولندا: انفجار مركز إجراء اختبارات كورونا يشتبه في أنه هجوم متعمد

خبير لقاحات بريطاني يحث الدول الأوروبية على تطعيم كبار السن بلقاح "أسترازينيكا"

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كوريا الجنوبية تحقق في وفاة شخصين بعد تلقيهما جرعة لقاح أسترازينيكا

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وفاة شاب في إستونيا بعد تطعيمه بلقاح أسترازينيكا ضد كورونا

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