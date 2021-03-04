شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعقيم ونظافة المساجد بالمحافظات استعدادا لصلاة الجمعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مديريات الوقاف بجميع المحافظات، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها فى جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا

وأكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالوزارة، أنّ الله شرّف هذه المساجد بنسبتها إليه فهى بيوت الله فى أرضة، وخدمتها شرف لنا جميعًا، مشيرًا إلى أن الوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا فى تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة حماية للمصلين، وحتى تظهر المساجد بالمظهر الذى يليق بها، ويرفع الله "عز وجل" البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء .

وتشهد عدد من المحافظات غدا الجمعة، افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالى 19 مسجدًا الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (951) مسجدًا حتى تاريخه.





وفيما يلى قائمة بأسماء المساجد المقرر افتتاحها فى كل محافظةأولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف الأقصر

1. الرحمة – شارع الإسطبل - إسنا

2. بلال بن رباح بنجع خليدى – منشأة العماري

مديرية أوقاف قنا

3. نور الإيمان – مدينة قوص

4. عباد الرحمن – خزام - قوص

5. الرحمن نجع الحجيرى - قفط

6. أبو الحسن الشاذلى – القلعة - فقط

7. الخلفاء الراشدين – كرم عمران - قنا

مديرية أوقاف المنوفية

8. المغفرة – ميت أبو الكوم – مركز تلا

مديرية أوقاف الغربية

9. يوسف الصديق – كتامة بسيون

مديرية أوقاف أسوان

10. السلام – أبو الريش بحرى - المليقطة

مديرية أوقاف البحيرة

11. النور – دنشال – مركز دمنهور

12. عوض حمد – قرية عوض حمد – مركز دمنهور

13. على سعد – قرية سعد منية عطية – مركز دمنهور

14. البكساوي- البكساوى – إيتاى البارود

15. عبد الرازق رواش – البستان – الدلنجات

16. حموده – قرية حموده البستان - الدلنجات

17. الشرقى – قرية جزاير عيسى - الدلنجات

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف أسوان

18. خالد بن الوليد – أبو الريش قبلى – الخلاصاب

مديرية أوقاف البحيرة

19. التوبة – مدينة دمنهور