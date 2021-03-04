شكرا لقرائتكم خبر عن 17 كلية بجامعة حلوان تواصل اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اليوم الخميس 17 كلية من كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 / 2021 وذلك وسط تطبيق منظومة متكاملة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وتجرى الامتحانات اليوم الخميس فى كليات العلوم والاقتصاد المنزلى، والتربية، والفنون التطبيقية، والحاسبات، والتمريض، والتربية رياضية بنات والآداب، والخدمة الاجتماعية، تجارة الزمالك، وهندسة المطرية، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق والصيدلة والتربية الرياضية بنين، والتعليم الصناعى .

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تتم وفقاً للإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة فيروس كورونا، مؤكدا أن الامتحانات تتم فى مناخ منظم و دقيق يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة لحماية الطلاب، يبدأ بقياس درجة حرارة الطالب عند بوابة الدخول مع تخصيص غرفة عزل عند بوابة الجامعة الرئيسة لتقديم ما يلزم من الخدمة الطبية للطلبة المشتبه بإصابتهم، ووفرت الجامعة المطهرات الكحولية فى الممرات داخل المبانى، إلى جانب التأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة واستبعاد اللجان التى لا توجد بها أماكن تهوية كافية ووضع إعلانات وإرشادات للتوعية بأساليب الوقاية.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريحات سابقة، أنه حال ظهور أعراض على أحد من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين سيتم عزله فى غرفة مجهزة لحين اتخاذ التدابير اللازمة للمغادرة بعد استدعاء المختصين للكشف عليه وكتابة التقرير الطبى اللازم واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالإضافة إلى المتابعة الدورية له، إلى جانب التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور فى حالة وجود أية أعراض والتأكيد على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات الكحولية، كما أكد على تعقيم صالات الامتحانات يوميا قبل دخول الطلاب للجان و بعد خروجهم بإشراف من الادارة العامة للشئون الطبية ، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بتنظيم أعمال الامتحانات على مدار 3 فترات زمنية، ويشارك اتحاد طلاب الجامعة فى عملية التنظيم وتوجيه الطلاب بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة الأمن بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.