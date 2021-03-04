شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تستعد لآثار الطقس السيئ بغرف عمليات فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات لمواجهة تقلبات الطقس سواء بسقوط أمطار أو ظهورالشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى.

وتنسق غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة تقلبات الطقس، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث.

وتتابع غرف العمليات المنتشرة بالمحافظات بشكل مستمر مدى الرؤية بالطرق الرابطة بين المحافظات خاصة الطرق السريعة والمحاور.