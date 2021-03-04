بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، ملف توقف أعمال مجمع خدمات منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب وائل الطحان بحضور خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعلاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وممثلي وزارة الآثار.

وأوصت اللجنة، بتوجيه وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماع مع مسؤولي هيئة الأوقاف ووزارة الآثار بحضور ممثل عن محافظة القاهرة لبحث الأمر وإعداد تقرير بشأنه.

وأكدت اللجنة البرلمانية، على تأييدها ودعمها لقرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بتخصيص 5 أفدنة لصالح إنشاء مجمع خدمات لحي المطرية لاسيما مع الزياده السكانية.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية، بعقد جلسة تالية في مدة لا تزيد عن 60 يوما لمناقشة التقرير الذي من المتوقع أن تنتهي إليه وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

وفي بدايه الاجتماع، استعرض وائل الطحان، تفاصيل المشكله، بإيضاحه أن مجمع الخدمات بحي المطرية والذي وجه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في عام 2015 بإنشائه، توقف منذ عام 2017 بسبب تعدد جهات الولاية ما بين الأوقاف والآثار فضلا عن تداخل وزارة الزراعة، لافتا إلى أن المشروع كان يضم عددا من الخدمات الحيوية لأهل المنطقة ومنها وحدة إطفاء، ونقطة شرطة، ومركز شباب، ومكتب بريد، وعدد من المدارس وشهر عقاري.

وتضامن معه النائب دودو العمدة، مؤكدا على معاناة أهالي المطرية منذ 5 سنوات بعدما شعروا بسعادة عارمة مع بدء تنفيذه.

من جانبه أكد أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، على أن الهيئة لا تعطل أو تعرقل أي مشروعات للنفع العام طالما استوفى الشروط اللازمة، لكنها لا دخل لها بالتصاريح والتراخيص فهي جهة مالكة، لافتا إلى أن تخصيص الأرض ليس معناه خروجها من ملكية الأوقاف.

وتابع: لا مانع لدينا في الاستبدال بأرض أخرى، أو دفع ثمن الأرض وفقا للمعايير المعمول بها.

من جانبه أوضح أيمن العشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، أن الوزارة هي أحد جهات إصدار تصاريح الترخيص، والأرض موضع المشكلة لا مانع في شأنها إقامة مشروعات منفعة عامة، لكنهم كانوا يقومون بالتنقيب في المنطقة وعندما طالبوا بالتنسيق وقتها فوجئوا بالبناء، متابعا: جه رئيس الحي ووجه العمال بالبناء وفيما معناه "سيبكم" من الآثار على حد قوله.

وأضاف العشماوي: قمنا بالتنقيب في المساحات الخالية من الأرض والمتخللات، مشيراً إلى أنه سيعرض الأمر على اللجنة الدائمة بالوزارة والتي تنعقد شهريا لبحث الأمر في ضوء توصية اللجنة البرلمانية.

وعقب النائب أحمد السجيني بقوله: "تعودت على مناقشة موضوعات معقده كثيرا، ولطالما أثبت أيمن العشماوي أنه رجل وطني متزن يأتي لكي يحل أي إشكالية".