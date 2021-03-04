شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في مطروح اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء حملة تطعيم المواطنين المسجلين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح فيروس كورونا الخميس في الثالثة والنصف عصر.
ومن المقرر تطعيم من وصلتهم رسالة على التليفون بموعد تلقى التطعيم، وعليهم التوجه إلى مركز قسطرة القلب بمستشفى مطروح العام من الساعة 3 عصرا إلى 9 مساء للتطعيم.
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