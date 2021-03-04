شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تخصص خطا ساخنا للاستفسار عن آليات التسجيل على موقع لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص رقم 15335كخط ساخن لتقديم الاستفسارات للمواطنين حول لقاح كورونا، والتعريف بآليات التسجيل على الموقع الإلكترونى للتسجيل للحصول على لقاح كورونا http://www.egcovac.mohp.gov.eg/.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة لـ"الخليج 365"، إنه يجرى تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع إلى 3 مجموعات، بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويختار المواطن المجموعة التى ينتمى إليها، حيث تشمل المجموعات (العاملين فى القطاع الطبى، الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).

وأضاف مجاهد، أن المواطن يدخل البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومى وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يجرى إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم، والتأكد إذا كان هناك حساب (واتس اب) خاص بالرقم لسهولة التواصل، ثم يجرى تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن فى الحصول على اللقاح بها، لافتا إلى أن الموقع يتيح للعاملين بالقطاع الطبى تحديد الوظيفة، سواء طبيب أو صيدلى أو مسعف أو إدارى وغيرها، كما يحدد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية أو خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التى يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذى يتلقاه المريض وحالته الصحية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الموقع الإلكترونى يتيح فى الخطوة الأخيرة من التسجيل، إدراج صورة الرقم القومى أو جواز السفر، وكذلك إدراج صور لتقارير طبية، ثم يوافق بعدها المواطن على ثلاثة إقرارات تشمل الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح والموافقة على البيانات التى أدخلها، بالإضافة إلى الموافقة على تلقى جرعتى اللقاح، وبمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارات الثلاثة يجرى إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر لكل مواطن، ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.