شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. إزاى ترجع كلمة المرور لطلبات عداد الكهرباء الكودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من المواطنين عن طرق استعادة كلمة المرور الخاصة بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية التى يجرى تقديمها على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية. ”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية الخطوات التى يجب اتباعها لاستعادة كلمة مرور طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية كالآتى:

1-الدخول على الرابط الخاص بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية:

https://eservices.eehc.gov.eg/signup

2- الضغط على خانة استعادة كلمة المرور.

3- اختيار الوسيلة التى يرسل عليها فريق الدعم الفنى بالمنصة كلمة المرور، إما من خلال الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى اللذين سبق إدخالهما فى الطلب.



استعادة كلمة المرور لطلبات عداد الكهرباء الكودى

4-بعد استقبال كلمة المرور الجديدة على البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول تجرى إعادة إدخالها مع اسم المستخدم.

5- يمكن للمواطن استكمال الإجراءات اللازمة لتركيب العداد الكودى.

6-فى حالة عدم إتمام عملية استعادة كلمة المرور من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، يمكنك التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها للحصول على كلمة المرور.



خطوة إدخال الكود

وكان أعلنت الحكومة، أنه جرى إنهاء أزمة فقدان كلمة السر الخاصة بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية التى يجرى تقديمها على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، كاشفة توفير فرق للدعم الفنى والرد على استفسارات المواطنين من مقدمى الطلبات، وأوضح شاكر أن أى مواطن لديه مشكلة فى كلمة السر الخاصة بطلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية ليتمكن من استكمال الإجراءات يمكنه حاليا الدخول على الرابط الخاص بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية واستعادة كلمة المرور من خلال إرسال كود له على الهاتف المحمول أو البريد الإلكترونى الذى يجرى تسجيلهما سابقا عند تقديم الطلب.