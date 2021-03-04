شكرا لقرائتكم خبر عن «ليست بديلًا للسجائر العادية».. الصحة تحذر من السجائر الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الصحة والسكان خطورة السجائر الإلكترونية على صحة الإنسان، والتي تسبب مشاكل صحية كبيرة.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن السجائر الإلكترونية ليست بديل للسجائر العادية، بل تزيد من الإصابة بأمراض القلب والرئة.

ووفقا الاحصائيات الرسمية، فأن عدد حالات الوفاة من الأمراض الناتجة عن التدخين ٥.٤ مليون شخص سنويا بمعدل حالة وفاة كل ٦ ثوانٍ، ( وهذا عدد يزيد على من ستقتلهم أمراض السل والإيدز والملاريا مجتمعة).

فيما يبلغ عدد المدخنين في مصر، نحو 19.6% من إجمالى السكان مدخنون، وتبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 41%، أما بين الإناث فتبلغ أقل من 1% وأن 22.5% من الشباب في فئة العمر «25-44 سنة» مدخنون، وأن أكثر من 60% من إجمالى المدخنين يدخنون من «15-24 سيجارة» يومياً.

وطالبت وزارة الصحة، بالتوقف عن التدخين الآن لحماية أنفسهم وعائلاتهم.