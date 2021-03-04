شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تبدأ اليوم تطعيم كبار السن بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الحكومة تمد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بقانون وسائل الدفع غير النقدى لـ7 سبتمبر

الرئيس السيسى: شعوبنا الإفريقية تستحق منا الكثير حتى ننهض بمنظومتنا الصحية

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 758 جنيها

الصحة: الوزارة الجهة الوحيدة المسئولة عن تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا

الصحة تعلن بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة غدا بلقاح كورونا

الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر للارتقاء بالتعاون مع اليونان اقتصاديا وأمنيا وعسكريا أبو الغيط: أشكر الرئيس السيسى لإعادة ترشيحى لأمانة جامعة الدول العربية وزير التعليم: قرار التشعيب فى الثانوية العامة ما زال قيد البحث إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

التعليم: سداد النسبة الأكبر من قيمة إصلاح التابلت من خلال التأمين

النائب العام: ملف التحول الرقمى كان وسيظل أهم الملفات المعنى بها النيابة العامة