شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الدواء: أدوية الكحة والبرد المدرجة بجدول المخدرات تؤثر على الحالة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن إدراج عدد من الأدوية ضمن جدول المخدرات لأنها تحتوى على مواد مخدرة.

وأضاف العزبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية صدي البلد، أن أدوية الحكة والبرد التي جرى إدراجها ضمن جدول المخدرات تؤثر على الحالة النفسية.

وأشار رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أنه لا ضرر من وجود الأدوية المدرجة مع المواطنين ولا يجب تناول أدوية الحكة إلا تحت إشراف طبيب.

وكان قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية الجديدة المدرجة ضمن جدول المخدرات، عبارة عن أدوية للكحة، وتجرى مراقبة سحب الأصناف في السوق، وعند ملاحظة زيادة السحب على صنف بطريقة غير طبيعية يتم التحقيق في الأمر.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية: في ناس بتستخدم الأدوية بطريقة خاطئة، وجرى رصد بعض الحالات من الداخلية، وكان لابد من اتخاذ قرار، فهناك من كان يتناول الزجاجة بالكامل قبل خروجه من الصيدلية. وتابع: يجرى صرف الدواء للمستحقين من الصيدلية، مؤكدا أن الـ14 نوعا المدرجة كلها لعلاج السعال والبرد، وهناك الكثير من البدائل وكل صيدلى له حصة يأخذها بانتظام، وهناك الكثير من الأدوية البديلة، والقصة أن هناك دورا للدولة وللجهات الرقابية تقوم به.