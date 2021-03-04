شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، قامت خلال أيام الحملة الأربعة السابقة، بتطعيم ١٢١٤٨٦٠ طفلا بنطاق المحافظة، بنسبة تغطية بلغت ١٠١.٦ %، من الأطفال المستهدفين من عمر يوم وحتي ٥ سنوات على مستوي المحافظة، لافتا إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بإستمرار فعاليات الحملة يومي الخميس والجمعة، بالأماكن الثابتة، لوصول التطعيم لجميع الأطفال المستهدفين على مستوي الجمهورية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم مليون و١٩٥ ألفا و٤٩٠ طفلا، من المصريين والمقيمين بالمحافظة، من خلال ٢٤٠١ فريق طبي مدرب للقيام بتنفيذ الحملة، بواقع ٥٠١ فرقة ثابتة بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ١٩٠٠ فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلى ١٧٨٧ فرقة بالريف، و٦١٤ فرقة بالحضر، وأن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، مؤكدا أنه تم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، بالإضافة إلى عقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.

- صورة أرشيفية

وأشاد وكيل الوزارة بأداء عمل جميع الفرق الثابتة والمتحركة، والفرق الإشرافية، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل ولوكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة أبناءنا وبناتنا بالمحافظة من مرض شلل الأطفال.